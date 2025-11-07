Más de 11.000 supermercados participan en la 13ª Gran Recogida de los Bancos de Alimentos

7 Nov 2025 por Redacción Irispress

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) da inicio este viernes a la 13ª edición de la Gran Recogida, una de las mayores campañas solidarias del año, en la que participarán más de 11.000 supermercados y grandes superficies de todo el país. La iniciativa se prolongará hasta el domingo 10 de noviembre, y busca reunir fondos y alimentos básicos destinados a las personas en situación de vulnerabilidad.

Una campaña marcada por el aumento de la demanda

FESBAL ha alertado de que la demanda de ayuda alimentaria ha crecido en torno a un 20 % en el último año, debido al aumento del coste de la vida y la precariedad económica de miles de familias. Por ello, la entidad pide la máxima colaboración ciudadana, tanto mediante donaciones económicas en caja como a través de la web y la app de los Bancos de Alimentos, donde las aportaciones se transformarán en productos de primera necesidad.

La campaña se apoya en una red de decenas de miles de voluntarios que informarán y atenderán a los clientes en los puntos de recogida. FESBAL recuerda que el año pasado se lograron más de 21 millones de kilos de alimentos, y confía en mantener este nivel de solidaridad. “Cada aportación cuenta para llenar una despensa vacía”, subraya la organización, que anima a participar en una edición especialmente necesaria.