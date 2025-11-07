Los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital aumentan un 19 % en el último año

7 Nov 2025 por Redacción Irispress

El número de hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido un 19 % en el último año, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Actualmente, la prestación alcanza a más de 660.000 familias y beneficia a 1,9 millones de personas, consolidándose como uno de los principales instrumentos de protección social frente a la pobreza en España.

Más cobertura y agilización de trámites

El aumento se atribuye a la simplificación de los procedimientos administrativos, la ampliación de los supuestos de acceso y la puesta en marcha de campañas informativas dirigidas a colectivos vulnerables que aún no habían solicitado la ayuda. El ministerio destaca que el IMV se está convirtiendo en una red de seguridad estructural, especialmente para hogares con menores a cargo, desempleados de larga duración y familias monoparentales.

Desde el Gobierno subrayan que el objetivo es seguir avanzando hacia un sistema más inclusivo y eficiente, conectado con programas de empleo y formación. Por su parte, varias ONG valoran positivamente la ampliación de cobertura, aunque reclaman mayor agilidad en las resoluciones y una mejor coordinación con las comunidades autónomas para garantizar que la prestación llegue a todas las personas que la necesitan.