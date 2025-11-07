La RAE lanzará “próximamente” sus herramientas de inteligencia artificial para detectar neologismos, verificar textos y resolver dudas lingüísticas

7 Nov 2025 por Redacción Irispress

La Real Academia Española (RAE) ha anunciado que abrirá al público en las próximas semanas un conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial que permitirán buscar neologismos, verificar textos y resolver dudas lingüísticas en tiempo real. El proyecto forma parte de su estrategia de transformación digital y busca acercar la labor académica al uso cotidiano del español en entornos tecnológicos y profesionales.

IA al servicio del lenguaje

Entre las nuevas funciones se incluirán sistemas capaces de detectar usos incorrectos, identificar préstamos y tecnicismos emergentes, y ofrecer sugerencias gramaticales o léxicas adaptadas al contexto. Además, la RAE incorporará un motor de análisis semántico para localizar palabras nuevas y evaluar su frecuencia en medios, redes sociales y literatura contemporánea, con el objetivo de actualizar más rápidamente el Diccionario y el Observatorio de Palabras.

La institución subraya que estas herramientas no sustituirán el trabajo de los lingüistas, sino que lo complementarán, al agilizar la revisión y mejorar la coherencia normativa del idioma. El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), desarrollada junto a la Fundación Telefónica y varias universidades. La RAE confía en que esta apertura marcará un hito en la relación entre lengua y tecnología, acercando su conocimiento a usuarios de todo el mundo.