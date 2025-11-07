El tifón ‘Kalmaegi’ se debilita a depresión tropical tras causar 188 muertos en Filipinas y cinco en Vietnam

7 Nov 2025 por Redacción Irispress

El tifón ‘Kalmaegi’, uno de los más devastadores de la temporada en el Pacífico, se ha degradado a depresión tropical tras su paso por Filipinas y Vietnam, donde ha dejado un balance provisional de 193 víctimas mortales —188 en Filipinas y cinco en Vietnam— además de decenas de desaparecidos y miles de desplazados. Las autoridades locales califican el impacto como “catastrófico”, especialmente en zonas rurales donde las lluvias torrenciales provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones masivas.

Daños extensos y miles de damnificados

En Filipinas, la región de Luzón ha sido la más golpeada, con pueblos enteros anegados, carreteras destruidas y cortes prolongados de electricidad y comunicaciones. El Gobierno ha declarado el estado de calamidad en varias provincias, mientras los equipos de rescate continúan buscando a personas atrapadas entre el lodo. En Vietnam, el temporal afectó principalmente al norte del país, donde se registraron vientos de más de 150 km/h y fuertes marejadas que arrasaron viviendas costeras.

Organismos internacionales como la ONU y la Cruz Roja han movilizado ayuda humanitaria urgente para asistir a los más de dos millones de damnificados. Meteorólogos prevén que, aunque Kalmaegi se ha debilitado, sus remanentes seguirán generando lluvias intensas en el sudeste asiático durante los próximos días. Las autoridades advierten del riesgo de nuevos corrimientos de tierra y crecidas de ríos, y piden mantener la alerta activa en las zonas más afectadas.