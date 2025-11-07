El Ejército de Israel mata a dos adolescentes palestinos en los alrededores de Jerusalén

7 Nov 2025 por Redacción Irispress

Dos adolescentes palestinos murieron este martes durante una operación del Ejército israelí en los alrededores de Jerusalén Este, según informaron fuentes médicas y de seguridad palestinas. Los jóvenes, de 15 y 17 años, fueron alcanzados por disparos durante enfrentamientos registrados en el campo de refugiados de Qalandia, en el marco de una redada militar que dejó además varios heridos.

Tensión creciente en Cisjordania y Jerusalén Este

El Ejército israelí sostiene que sus tropas respondieron a “ataques con artefactos explosivos y piedras” lanzados contra los soldados durante la operación. Sin embargo, testigos locales y organizaciones humanitarias denuncian un uso desproporcionado de la fuerza y advierten de un aumento de la violencia en zonas palestinas desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza.

Los cuerpos de los adolescentes fueron trasladados al hospital de Ramala, donde se han producido concentraciones en señal de protesta. El Ministerio de Sanidad palestino eleva ya a más de 130 los menores fallecidos en operaciones militares israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este en lo que va de año. Naciones Unidas ha reclamado una investigación independiente y ha recordado a Israel su obligación de proteger a la población civil y a los menores en contextos de ocupación.