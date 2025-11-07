Bizarrap y Daddy Yankee actuarán en el descanso del partido de la NFL en el Bernabéu

7 Nov 2025 por Redacción Irispress

El productor argentino Bizarrap y el puertorriqueño Daddy Yankee protagonizarán la actuación del descanso durante el histórico partido de la NFL que se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo año. Será la primera vez que el fútbol americano profesional desembarque en España y contará con un show musical de talla global, al estilo del popular halftime show del Super Bowl.

Un espectáculo con sello latino en el corazón de Madrid

La organización ha confirmado que ambos artistas ofrecerán una actuación conjunta exclusiva, que mezclará los ritmos urbanos de Bizarrap con los clásicos del reguetón de Daddy Yankee, quien regresará temporalmente a los escenarios tras anunciar su retirada en 2023. Se espera una producción audiovisual de gran formato, con pantallas envolventes, efectos de luz y una coreografía multitudinaria.

El evento, impulsado por la NFL y Real Madrid C.F., situará al Bernabéu como uno de los recintos multipropósito más avanzados del mundo. Las entradas para el partido, que enfrentará a dos franquicias aún por anunciar, se agotaron en pocas horas. Fuentes de la organización destacan que el espectáculo musical busca celebrar la conexión entre deporte, cultura y música latina en una cita que promete ser uno de los eventos más mediáticos del año.