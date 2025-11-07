Al menos 54 heridos por una explosión en una mezquita de un centro de estudios intercultural en Yakarta (Indonesia)

7 Nov 2025 por Redacción Irispress

Una explosión registrada este martes en una mezquita ubicada dentro de un centro de estudios intercultural en Yakarta (Indonesia) ha dejado al menos 54 personas heridas, según han informado las autoridades locales. La detonación se produjo durante una ceremonia religiosa a la que asistían estudiantes y miembros del personal académico, lo que provocó el colapso parcial del edificio y escenas de gran confusión.

Investigación en curso sobre las causas del estallido

Los equipos de bomberos y emergencias lograron evacuar rápidamente a las víctimas, que fueron trasladadas a varios hospitales de la capital. Por el momento, la Policía no ha determinado si el suceso se debió a un accidente por fuga de gas o si existe una causa intencionada, aunque se ha abierto una investigación y la zona permanece acordonada.

El Gobierno indonesio ha expresado su solidaridad con los afectados y ha anunciado la creación de un equipo especial para esclarecer los hechos. Testigos relataron que la explosión fue “muy potente” y que varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Las autoridades han pedido calma a la población y han reforzado la seguridad en edificios religiosos y educativos cercanos.