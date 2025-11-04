Un niño de 12 años resulta apuñalado por otro menor en un instituto de Albuñol (Granada)

4 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un alumno de 12 años ha resultado herido tras ser apuñalado en el hombro por otro menor durante el horario lectivo en un instituto de Albuñol, en la provincia de Granada. El suceso provocó momentos de gran nerviosismo en el centro, cuyo profesorado activó de inmediato el protocolo de emergencia y avisó a los servicios sanitarios.

Según fuentes consultadas, el presunto autor de la agresión fue inmovilizado por personal del centro hasta la llegada de la Guardia Civil. Los equipos médicos atendieron al menor herido y lo trasladaron a un centro sanitario, donde permanece estable y fuera de peligro.

La Consejería de Educación ha anunciado la apertura de un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido y ha ofrecido apoyo psicológico al alumnado. Las fuerzas de seguridad investigan ahora el origen del conflicto y si existían antecedentes de acoso o enfrentamientos previos entre los implicados.