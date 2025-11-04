Trump pide a los neoyorquinos apoyar al independiente Cuomo frente al candidato Mamdani

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a los votantes de Nueva York a respaldar al candidato independiente Cuomo en las próximas elecciones municipales, en detrimento del aspirante progresista Zohran Mamdani. Durante un mitin, Trump aseguró que Cuomo es “la única opción sensata” para recuperar la seguridad y la economía local.

Trump acusó a Mamdani de representar “políticas radicales” y criticó su postura en materia de vivienda asequible y presupuestos policiales, temas clave en la campaña. También vinculó el aumento de la criminalidad con lo que denomina “fallos de liderazgo” en la ciudad, apelando a la preocupación de los votantes moderados.

La intervención de Trump ha generado un fuerte revuelo político en Nueva York, donde sectores demócratas denuncian injerencia y temen una polarización mayor. Mientras tanto, ambas campañas intensifican actos y mensajes en la recta final de una elección que se prevé ajustada.