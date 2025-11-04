Se eleva a 35 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 tras confirmarse el caso de Alicante

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer en Alicante, lo que eleva a 35 el número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año. La víctima fue hallada en su domicilio con signos de agresión y su pareja sentimental ha sido detenida como principal sospechoso.

Igualdad pide reforzar los mecanismos de protección

Fuentes del Gobierno han expresado su preocupación por el repunte de casos y han instado a las administraciones autonómicas a intensificar la coordinación institucional. Organizaciones feministas denuncian que muchas mujeres siguen encontrando trabas a la hora de acceder a recursos de emergencia y atención psicológica.

El Ayuntamiento de la ciudad ha convocado minutos de silencio en señal de duelo y rechazo, mientras que los servicios sociales trabajan en la atención al entorno de la víctima. Las instituciones recuerdan que el teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial las consultas relacionadas con situaciones de violencia machista.