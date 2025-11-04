Las víctimas de la DANA agradecen ser escuchadas en el Congreso y ven a Mazón “más cerca” de responsabilidades penales

4 Nov 2025 por Redacción Irispress

Las víctimas de la DANA que arrasó varias localidades del Levante han comparecido este martes en el Congreso, donde han agradecido ser las primeras en intervenir dentro de la comisión que analiza la gestión de la catástrofe. Durante su intervención, denunciaron la falta de previsión y de ayudas inmediatas, y reclamaron respuestas sobre la actuación de las administraciones implicadas.

Los afectados apuntan a posibles responsabilidades políticas

Varios comparecientes señalaron directamente al president valenciano, Carlos Mazón, al que consideran “más cerca” de la cárcel por su supuesta negligencia en la gestión de la emergencia y en la aplicación de protocolos de prevención. También criticaron los retrasos en la concesión de indemnizaciones y la falta de transparencia en la coordinación institucional.

Los grupos parlamentarios han solicitado más documentación y comparecencias, mientras que las plataformas ciudadanas afectadas exigen celeridad en las conclusiones. Las víctimas recuerdan que muchas familias siguen sin poder regresar a sus hogares y que la reconstrucción avanza “más lenta de lo prometido”.