La afiliación a la Seguridad Social crece en octubre impulsada por el sector educativo, pese al repunte del paro

El empleo aumentó en 141.926 afiliados en octubre, según datos de la Seguridad Social, un crecimiento vinculado principalmente al inicio del curso escolar y la contratación en centros educativos. Con esta subida, el sistema vuelve a superar los niveles de afiliación registrados el año pasado en el mismo mes.

Pese al incremento en la afiliación, el número de personas desempleadas aumentó debido al fin de contratos ligados a la temporada turística y agrícola. El Ministerio de Trabajo atribuye el repunte al comportamiento habitual del mercado laboral en otoño, aunque sindicatos alertan de la persistencia de la temporalidad y la rotación.

El Gobierno destaca la fortaleza del empleo en sectores como educación y servicios sociales, mientras economistas advierten de que la desaceleración económica podría limitar la creación de puestos en los próximos meses. Las comunidades autónomas ultiman planes para impulsar la contratación juvenil de cara al final del año.