Israel libera a cinco palestinos detenidos en Gaza durante la ofensiva militar

4 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno israelí ha puesto en libertad a cinco palestinos que fueron detenidos durante las operaciones militares llevadas a cabo en la Franja de Gaza. Los liberados han regresado a sus localidades de origen, donde han sido recibidos por familiares y vecinos tras permanecer varias semanas bajo custodia.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que los detenidos habrían sufrido condiciones duras de confinamiento y falta de información durante su arresto. Por su parte, Israel sostiene que las detenciones se llevaron a cabo con fines de investigación y bajo el marco legal vigente en situación de conflicto.

La liberación se produce en un contexto de creciente presión internacional para garantizar el respeto a los derechos de los civiles en Gaza. Diversos organismos han reclamado transparencia en los procesos de detención y acceso a supervisión independiente.