Fallece a los 78 años Donna Jean Godchaux, histórica vocalista de Grateful Dead

4 Nov 2025 por Redacción Irispress

La cantante estadounidense Donna Jean Godchaux, conocida por su etapa como vocalista del emblemático grupo de rock psicodélico Grateful Dead, ha muerto a los 78 años. Godchaux formó parte de la banda entre 1972 y 1979, periodo en el que participó en algunos de sus discos en directo más influyentes.

Durante esos años, la artista contribuyó a enriquecer el sonido del grupo con armonías que se convirtieron en sello distintivo, especialmente en sus extensas improvisaciones en concierto. Tras abandonar Grateful Dead, continuó la actividad musical con diferentes proyectos, tanto en solitario como con otros miembros de la formación.

El fallecimiento ha provocado numerosas reacciones en redes sociales y foros de seguidores, que destacan su aportación a la cultura rock y el legado que dejó en una de las bandas más icónicas de Estados Unidos. Su figura seguirá asociada a una de las etapas más creativas del grupo.