El mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025 por su trayectoria literaria y magisterio cultural

4 Nov 2025 por Redacción Irispress

El escritor mexicano Gonzalo Celorio ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2025, el reconocimiento más importante de las letras en español. El jurado destacó su aportación como novelista, ensayista y académico, así como su influencia en generaciones de autores a ambos lados del Atlántico.

La resolución subraya la capacidad de Celorio para unir tradición e innovación, con una obra marcada por el análisis de la identidad, la memoria y la ciudad contemporánea. También reconoce su labor como docente, gestor cultural y director de instituciones literarias que han impulsado el diálogo entre hispanohablantes.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo en México, donde la comunidad cultural celebra que una voz destacada reciba el máximo premio de las letras españolas. La entrega oficial del galardón tendrá lugar, como es tradición, el 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.