El Gobierno aprueba el Estatuto del Becario tras más de dos años de negociación

4 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el esperado Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos alcanzaran un acuerdo preliminar. La norma busca regular las prácticas formativas, limitar abusos y garantizar que no sustituyan puestos de trabajo estructurales dentro de las empresas.

El texto establece derechos básicos como tutorización obligatoria, compensación de gastos y una duración máxima de las prácticas, además de reforzar la supervisión de la inspección laboral. También se prohíben las tareas que no estén vinculadas al aprendizaje y se contempla un registro estatal para mejorar el control.

Organizaciones estudiantiles han valorado positivamente la aprobación, aunque reclaman una mayor remuneración y mejores mecanismos de denuncia. Las empresas, por su parte, piden flexibilidad en la aplicación de la norma. El Gobierno sostiene que el Estatuto reducirá la precariedad juvenil y mejorará la inserción laboral.