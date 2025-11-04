Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza a manos de su pareja con un arma blanca

4 Nov 2025 por Redacción Irispress

Una mujer de 49 años ha sido asesinada en Zaragoza presuntamente por su pareja, en un nuevo caso de violencia machista que ha conmocionado al barrio donde residían. La agresión se produjo en el domicilio de la víctima, donde los servicios de emergencia nada pudieron hacer por salvarle la vida. El presunto autor fue detenido poco después por la Policía Nacional.

Fuentes policiales señalan que la mujer había iniciado recientemente procedimientos para solicitar protección tras una escalada en los episodios de violencia. Los agentes investigan ahora si existían denuncias previas y han solicitado información a los servicios sociales que atendían a la víctima.

El juzgado de guardia ha decretado secreto de sumario mientras se practican diligencias y se realiza la autopsia. El Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado concentraciones de repulsa y las organizaciones feministas han reclamado reforzar los protocolos de prevención para mujeres en situación de riesgo.