Varias organizaciones reclamarán más fondos públicos contra el cambio climático en la COP30 y afean la falta de ambición de la UE

3 Nov 2025 por Redacción Irispress

Varias organizaciones ecologistas presentarán en la próxima cumbre climática COP30 un paquete de exigencias para incrementar la financiación pública destinada a la adaptación y mitigación del cambio climático. Las entidades aseguran que los compromisos actuales son insuficientes para contener el aumento de la temperatura global y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Las organizaciones reprochan a la Unión Europea haber rebajado su ambición en objetivos de reducción de emisiones y advierten de que los Estados miembros no están cumpliendo con los compromisos financieros adquiridos en el Acuerdo de París. También alertan de que el retraso en la transición energética está ampliando la brecha entre países desarrollados y en desarrollo.

Los colectivos ecologistas insistirán en crear nuevos fondos internacionales vinculados a pérdidas y daños, así como mecanismos de compensación para quienes ya sufren los efectos del clima extremo. Aseguran que la COP30 será decisiva para definir la hoja de ruta de la próxima década y reclaman voluntad política real para evitar una emergencia irreversible.