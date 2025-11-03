Trump confirma que uno de los cuerpos entregados por Hamás pertenece al soldado israelí-estadounidense Neutra

3 Nov 2025 por Redacción Irispress

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que uno de los tres cuerpos entregados recientemente por Hamás a Israel corresponde al soldado israelí-estadounidense Eden Neutra. El anuncio se produjo durante un acto público, donde Trump lamentó la muerte del militar y expresó sus condolencias a la familia.

Israel continúa trabajando en la recuperación de rehenes y desaparecidos

Según fuentes oficiales, los cuerpos fueron entregados en el marco de contactos indirectos y posteriormente trasladados a territorio israelí para su identificación. Las autoridades llevan semanas intensificando sus esfuerzos para localizar a los rehenes retenidos desde los ataques del 7 de octubre de 2023, tanto vivos como fallecidos.

El Gobierno israelí ha insistido en que no detendrá las operaciones hasta recuperar a todas las víctimas. Mientras tanto, continúan las negociaciones internacionales y la presión diplomática para lograr avances en el intercambio de rehenes y la asistencia humanitaria en la Franja de Gaza.