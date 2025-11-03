Semana de temperaturas anómalas y lluvias hasta el jueves, cuando llegará un descenso térmico

3 Nov 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una semana marcada por temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas y un episodio de lluvias generalizadas que afectará a buena parte del país. Las máximas superarán los valores típicos de diciembre en zonas del sur y el Mediterráneo, mientras que las precipitaciones serán más intensas en el noroeste peninsular.

Según la previsión, la inestabilidad se mantendrá hasta mediados de semana, cuando la llegada de una masa de aire más fría provocará un descenso notable de los termómetros. Este cambio traerá ambiente más propio de la época y un alivio puntual en las zonas que han registrado temperaturas inusualmente altas.

Los expertos advierten de que estos contrastes meteorológicos se están volviendo más frecuentes por la influencia del cambio climático. La Aemet recomienda estar atentos a los avisos oficiales, especialmente en áreas donde las lluvias puedan provocar acumulaciones significativas.