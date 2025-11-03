Portada >> Cultura >> Felipe VI asiste a la inauguración del Gran Museo Egipcio en El Cairo
Felipe VI asiste a la inauguración del Gran Museo Egipcio en El Cairo
3 Nov 2025 por Redacción Irispress
El rey Felipe VI ha participado este jueves en la inauguración del Gran Museo Egipcio, un proyecto cultural largamente esperado que alberga miles de piezas arqueológicas y se sitúa junto a la meseta de Guiza. El acto contó con la presencia de jefes de Estado, autoridades internacionales y representantes del sector cultural.
Durante la ceremonia, las autoridades egipcias destacaron la importancia del nuevo centro para la preservación del patrimonio y el impulso del turismo. El recinto exhibirá, entre otras piezas, la colección completa del ajuar funerario de Tutankamón, así como salas dedicadas a la historia y evolución de la civilización faraónica.
Felipe VI subrayó la relevancia de la cooperación cultural entre países y el valor del museo como herramienta diplomática y educativa. Los organizadores prevén que el centro se convierta en uno de los principales polos culturales de la región con millones de visitantes anuales.