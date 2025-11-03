El Papa pide abrir corredores humanitarios y reclama el fin de la violencia en Sudán

3 Nov 2025 por Redacción Irispress

El papa Francisco ha lanzado un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que actúe ante la escalada de violencia en Sudán, donde los combates entre facciones armadas han dejado miles de muertos y millones de desplazados. Desde la Plaza de San Pedro, el Pontífice expresó su preocupación por la situación y pidió no “acostumbrarse al sufrimiento” del país africano.

El conflicto mantiene bloqueada la llegada de ayuda esencial

Francisco reclamó la apertura urgente de corredores humanitarios que permitan acceder a alimentos, medicamentos y asistencia médica, especialmente para los civiles atrapados en zonas de combate. También pidió que se respeten las instalaciones sanitarias y el trabajo de organizaciones humanitarias, que denuncian múltiples obstáculos para operar.

La ONU ha advertido de que Sudán vive una de las crisis más graves del mundo, con riesgo de hambruna y un colapso total de los servicios básicos. El Vaticano insistió en que solo el diálogo y el cese de hostilidades podrán evitar que la tragedia humanitaria siga creciendo.