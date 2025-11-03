El Gobierno estudiará los informes policiales sobre el acto de Rosalía en Callao para decidir si aplica sanciones

3 Nov 2025 por Redacción Irispress

La Delegación del Gobierno en Madrid ha confirmado que analizará los informes remitidos por la Policía Local sobre el acto promocional protagonizado por Rosalía en la plaza de Callao. La convocatoria, que reunió a miles de personas, provocó aglomeraciones y cortes puntuales de tráfico en una de las zonas más concurridas de la capital.

El Ejecutivo revisará posibles incumplimientos administrativos

Fuentes oficiales señalan que se evaluará si el evento contaba con las autorizaciones necesarias y si se incumplieron normas de seguridad o de ocupación del espacio público. La Delegación ha precisado que, en caso de detectarse irregularidades, se podría abrir un expediente sancionador contra los organizadores o la empresa responsable de la acción.

El Ayuntamiento ha evitado pronunciarse hasta conocer las conclusiones del informe, mientras que varios colectivos vecinales han criticado la falta de previsión ante una concentración de tal magnitud. La artista no se ha pronunciado por el momento sobre la polémica derivada del acto promocional.