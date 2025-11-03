El G-20 no logra acordar una declaración sobre igualdad y España acusa a Argentina de bloquear avances

La reunión ministerial del G-20 dedicada a políticas de igualdad concluyó sin consenso para emitir una declaración conjunta, pese a semanas de negociaciones entre delegaciones. Fuentes diplomáticas señalan que las discrepancias en materia de derechos de las mujeres y enfoque de género impidieron el acuerdo final, lo que supone un retroceso respecto a compromisos adoptados en cumbres anteriores.

Madrid reprocha a Buenos Aires su postura “inmovilista”

La delegación española acusó al Gobierno de Argentina de bloquear avances en el texto final, especialmente en apartados relativos a igualdad salarial, violencia machista y derechos reproductivos. Según fuentes presentes en la negociación, el Ejecutivo argentino rechazó referencias consideradas esenciales por varios países europeos y latinoamericanos.

España lamentó el resultado y advirtió de que la falta de consenso envía un mensaje “preocupante” en un contexto global de retroceso en derechos. Organizaciones internacionales han pedido mantener la presión diplomática para evitar que la brecha de género siga ampliándose en futuras agendas del G-20.