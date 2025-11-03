Detenido en Moguer por la muerte violenta de su expareja en un caso investigado como violencia de género

3 Nov 2025 por Redacción Irispress

La Guardia Civil ha detenido en la localidad onubense de Moguer a un hombre acusado de la muerte violenta de su expareja, cuyo cuerpo fue hallado en su vivienda con signos de agresión. La víctima, de 34 años, fue encontrada por familiares tras no responder a varias llamadas, lo que activó el dispositivo de emergencia.

Fuentes policiales señalan que el detenido, de 36 años, mantenía antecedentes por malos tratos y tenía una orden de alejamiento en vigor. Los agentes trabajan ahora en la reconstrucción de las horas previas al suceso y en la toma de declaraciones al entorno de la pareja para esclarecer posibles amenazas recientes.

El juzgado de violencia sobre la mujer de la provincia se ha hecho cargo del caso y ha decretado secreto de sumario. El Ayuntamiento ha convocado minutos de silencio en memoria de la víctima y asociaciones feministas han reclamado reforzar las medidas de protección para mujeres en situación de riesgo.