Detenida la exfiscal jefe militar de Israel tras ser localizada tras varios días en paradero desconocido

3 Nov 2025 por Redacción Irispress

La Policía israelí ha detenido a la exfiscal jefe militar del país después de que permaneciera varios días desaparecida y fuera localizada finalmente en una zona rural. Su ausencia había generado preocupación en el entorno judicial y político, donde se especulaba con posibles amenazas relacionadas con procesos abiertos durante su etapa en el cargo.

Las autoridades investigan si existió obstrucción o riesgo para la seguridad

Fuentes oficiales explican que la detención responde a indicios de que la exfiscal habría evitado colaborar con una citación judicial, además de posibles riesgos para su propia seguridad. Las autoridades analizan si ocultó información relevante o si recibió presiones externas vinculadas a casos sensibles.

El caso ha provocado un notable impacto mediático en Israel, donde la figura de la exfiscal ha sido clave en procedimientos controvertidos. Por ahora, la investigación continúa bajo secreto y se espera que la detenida comparezca ante un juez en las próximas horas.