Carlos Mazón anuncia que deja la Presidencia de la Generalitat al afirmar que “ya no puede más”

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su intención de abandonar el cargo alegando motivos personales y desgaste acumulado. El anuncio se produjo durante un acto público en València, donde el dirigente reconoció que la presión institucional y la situación política “han superado sus límites”.

Fuentes del Ejecutivo autonómico señalan que Mazón llevaba semanas trasladando a su entorno más cercano su malestar y fatiga, mientras que la oposición ha pedido “máxima transparencia” sobre el proceso de sucesión. El Consell deberá ahora activar los mecanismos previstos para garantizar la continuidad institucional.

El anuncio abre un nuevo escenario político en la Comunitat Valenciana, con posibles movimientos internos en las próximas semanas. Los partidos con representación en Les Corts preparan ya contactos y agendas a la espera de que se concrete quién asumirá la Presidencia de forma provisional.