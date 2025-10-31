Récord histórico: 76,5 millones de turistas extranjeros visitan el país hasta septiembre y el gasto supera por primera vez los 100.000 millones

31 Oct 2025 por Redacción Irispress

El turismo internacional ha vuelto a marcar un máximo histórico con la llegada de 76,5 millones de visitantes extranjeros entre enero y septiembre, según los últimos datos oficiales. Esta cifra supera en más de un 12 % los registros del mismo periodo del año anterior y consolida la recuperación del sector, impulsada por la demanda europea y el aumento de la conectividad aérea.

El gasto turístico rompe la barrera inédita de los 100.000 millones

Además del récord de llegadas, el gasto total de los turistas superó por primera vez los 100.000 millones de euros, impulsado por estancias más largas, mayor actividad cultural y un aumento en reservas de experiencias y restauración. El sector hotelero confirma una temporada “excepcional”, con ocupaciones altas incluso en meses tradicionalmente más moderados.

Los principales países emisores continúan siendo Reino Unido, Francia y Alemania, aunque destaca el crecimiento de mercados lejanos como Estados Unidos y Latinoamérica. Las comunidades más beneficiadas han sido Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía, que concentran la mayor parte de entradas y gasto.

El Gobierno y el sector turístico celebran los datos, pero advierten de la necesidad de gestionar el éxito: combatir la saturación en destinos urbanos, mejorar la sostenibilidad y distribuir mejor los flujos hacia zonas menos masificadas. Analistas señalan que, si se mantiene el ritmo, el año podría cerrar como el mejor ejercicio turístico de la historia del país.