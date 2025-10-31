Octubre finaliza con nueve provincias en aviso por lluvias intensas y fuerte oleaje

31 Oct 2025 por Redacción Irispress

El mes de octubre se despide con nueve provincias bajo avisos meteorológicos por lluvias persistentes y oleaje elevado, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las precipitaciones, asociadas al paso de un sistema de bajas presiones, están dejando acumulados significativos en zonas costeras y episodios puntuales de tormenta.

Rachas fuertes y mala mar en áreas costeras

Los avisos por fenómenos costeros afectan especialmente a provincias del litoral, donde se registran olas de hasta cuatro metros y rachas de viento intensas, obligando a restringir accesos a puertos y paseos marítimos. En el interior, las lluvias están provocando balsas de agua, pequeños desbordamientos y dificultades en la circulación en carreteras secundarias.

Protección Civil recomienda extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre, así como evitar zonas próximas a ríos, ramblas y escolleras. La situación podría mejorar gradualmente en las próximas horas, aunque AEMET mantiene la vigilancia ante posibles episodios tormentosos aislados.