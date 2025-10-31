MicroBank y Fundación Acción contra el Hambre firman un convenio de colaboración para favorecer el relevo generacional en el sector agrario e incentivar la actividad emprendedora

31 Oct 2025 por Sergio Martínez

MicroBank y la Fundación Acción contra el Hambre han firmado un acuerdo para impulsar el relevo generacional agrario y el emprendimiento rural mediante microcréditos.

El convenio establece una línea de financiación anual de un millón de euros destinada a proyectos de modernización, compra de maquinaria o tierras, y consolidación de microempresas del sector.

Podrán beneficiarse autónomos y microempresas con menos de diez empleados y una facturación inferior a dos millones de euros, accediendo a microcréditos de hasta 50.000 euros con un plan de empresa viable avalado por la Fundación.

Acción contra el Hambre identificará las necesidades de financiación, ofrecerá asesoramiento empresarial y derivará los proyectos a MicroBank, que evaluará y aprobará las solicitudes, incluso sin garantías ni avales.

Comprometidos con el emprendimiento rural

El Préstamo Agrario de MicroBank, en colaboración con CaixaBank, impulsa el desarrollo económico rural fomentando el emprendimiento, el relevo generacional y la fijación de población en el campo.

Su objetivo es financiar insumos, infraestructuras y equipos, ayudando a agricultores, ganaderos y emprendedores agroalimentarios a mejorar su productividad y sostenibilidad económica.

Esta línea forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que MicroBank centra su actividad.

Cerca de 270 entidades colaboradoras activas

En la concesión de microcréditos, MicroBank colabora con CaixaBank y cerca de 270 entidades en España que aportan conocimiento, asesoramiento y seguimiento de proyectos.

Estas entidades fomentan la creación de microempresas, el autoempleo y la actividad emprendedora, apoyando a colectivos en riesgo.

Entre ellas, Fundación Acción contra el Hambre trabaja por la inclusión sociolaboral y la generación de oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad.

MicroBank, como banco social de CaixaBank, refuerza la banca responsable y busca generar un impacto positivo en la sociedad.

Su misión es contribuir al progreso y bienestar social facilitando financiación a proyectos con impacto social.