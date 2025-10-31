María Becerra, nueva embajadora de la tarjeta para viajar de imagin

31 Oct 2025 por Sergio Martínez

imagin, el neobanco de CaixaBank, ha firmado un acuerdo con la artista argentina María Becerra para promocionar su tarjeta de débito sin comisiones en el extranjero. Como embajadora, será la imagen de campaña en canales digitales y durante sus viajes internacionales.

La tarjeta permite pagos en cualquier divisa y retiradas de efectivo sin comisiones, disponible en formato físico y digital, reforzando el compromiso de imagin con los jóvenes y su operativa financiera diaria.

María Becerra ha destacado la importancia del compromiso social y medioambiental de la entidad, afirmando que contar con una tarjeta segura y confiable le da tranquilidad en sus desplazamientos.

Además, la cantante ha participado en “El podcast de final de mes” de imagin, junto a Miki Núñez, donde figuras conocidas comparten cómo gestionan sus finanzas.

imagin, el neobanco líder entre los jóvenes

imagin es el neobanco líder entre los jóvenes en España, impulsado por CaixaBank y con una vocación de impacto positivo en la sociedad. Ofrece servicios digitales, financieros y no financieros a más de 3,9 millones de clientes, en su mayoría menores de 35 años, ayudándolos en su vida diaria y proyectos de futuro.

Dispone de una oferta completa de productos bancarios, única entre los neobancos, que incluye cuentas, servicios de pago y tarjetas sin comisiones, además de hipotecas, préstamos, fondos de inversión y bróker de acciones. Todo ello con una operativa 100 % móvil, sello de imagin desde su lanzamiento en 2016.

En los últimos años, la plataforma ha logrado conectar con su comunidad mediante su app, desarrollando iniciativas innovadoras relacionadas con la educación financiera, el emprendimiento y el compromiso social de los jóvenes.