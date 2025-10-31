Las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz pedirán al Gobierno prorrogar su funcionamiento hasta 2030

31 Oct 2025 por Redacción Irispress

Las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) han acordado solicitar formalmente al Gobierno una prórroga de explotación que permita a la planta seguir operativa hasta el año 2030, según han confirmado fuentes del sector. La instalación tenía previsto iniciar su proceso de cierre gradual en los próximos años, dentro del calendario marcado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la estrategia de descarbonización.

Argumentan seguridad, suministro y estabilidad del sistema eléctrico

Las compañías defienden que la central mantiene condiciones de seguridad garantizadas, tras varias inversiones en modernización y vigilancia tecnológica, y subrayan que su continuidad ayudaría a asegurar estabilidad en el suministro, en un contexto de elevada demanda y transición hacia renovables. También apuntan al impacto económico para la empleabilidad local y el tejido industrial asociado.

La propuesta llega en plena discusión sobre el mix energético y la conveniencia de prolongar la vida útil de las centrales nucleares españolas. El Gobierno deberá ahora analizar informes técnicos y regulatorios antes de tomar una decisión, en coordinación con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Organizaciones ecologistas critican la iniciativa y reclaman acelerar el calendario de desmantelamiento, mientras los trabajadores del sector piden certidumbre para los próximos años.