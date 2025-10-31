La violencia machista vuelve a repuntar tras el verano: octubre de 2025 deja cinco mujeres asesinadas

31 Oct 2025 por Redacción Irispress

La violencia machista ha vuelto a experimentar un repunte preocupante en octubre, un mes que se cierra con cinco mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, según los datos del Ministerio de Igualdad. Tras el paréntesis estival, las autoridades constatan un aumento de la letalidad en el entorno doméstico y alertan de que muchos casos se producen sin denuncias previas ni órdenes de protección en vigor.

Preocupación institucional y llamamiento a la sociedad

Desde Igualdad se insiste en reforzar la detección temprana, en especial en los entornos familiares y vecinales, donde suelen aparecer primeras señales de control, amenazas y aislamiento. Expertos recuerdan que la ruptura de relaciones, el regreso a rutinas laborales y la mayor presión emocional tras las vacaciones son factores que pueden incrementar el riesgo. Las comunidades autónomas han activado nuevas medidas de seguimiento para casos con indicios de escalada violenta.

La ministra de Igualdad ha pedido máxima vigilancia a los entornos y ha recordado los canales de ayuda disponibles: el teléfono 016, el WhatsApp 600 000 016 y el chat online funcionan las 24 horas, no dejan rastro en la factura y pueden derivar atención urgente. Las asociaciones feministas advierten de que, pese a los avances legislativos, la violencia machista sigue siendo una de las principales violaciones de derechos humanos en España, y reclaman más recursos psicológicos, judiciales y policiales para evitar nuevas víctimas.