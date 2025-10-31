La ONU acusa a Estados Unidos de violar los Derechos Humanos en sus ataques contra narcolanchas

31 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha acusado a Estados Unidos de violar Derechos Humanos en el marco de sus operaciones militares contra narcolanchas en aguas internacionales, señalando que varios de estos ataques habrían provocado muertes sin juicio previo, destrucción de embarcaciones y ausencia de protocolos de detención. Según expertos del organismo, las acciones estadounidenses podrían vulnerar el derecho internacional humanitario y el principio de proporcionalidad.

Investigadores alertan de ejecuciones extrajudiciales

Un grupo de relatores especiales de la ONU advierte que en algunos casos se habrían producido ejecuciones extrajudiciales, al destruir las embarcaciones sin intentar una interceptación segura o evaluar si existían posibles entregas voluntarias. Además, denuncian que muchas de las víctimas son personas vulnerables reclutadas por redes criminales bajo coacción, lo que agrava el impacto humanitario y social.

Washington defiende que estos ataques se realizan bajo el paraguas del combate al narcotráfico y asegura que se llevan a cabo en zonas de alto riesgo donde los tripulantes de narcolanchas representan una amenaza inmediata para las fuerzas desplegadas. Sin embargo, organizaciones internacionales exigen investigaciones independientes, mayor transparencia operativa y garantías de protección a los derechos fundamentales de las personas implicadas en estas operaciones.