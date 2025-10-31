La Fundación ”la Caixa” destina 4,5 millones a 152 proyectos de entidades sociales de la Comunidad de Madrid

31 Oct 2025 por Sergio Martínez

La Fundación ”la Caixa” ha seleccionado 152 proyectos sociales en la Comunidad de Madrid dentro de su Convocatoria de Proyectos Sociales 2025, a los que destinará más de 4,5 millones de euros. Gracias a esta inversión, se podrá atender a más de 39.000 personas en situación de vulnerabilidad, reforzando el papel del tercer sector social en la región.

Los proyectos elegidos promueven la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, con el propósito de construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Se agrupan en tres grandes ámbitos: personas mayores, discapacidad o enfermedad mental, y pobreza e inclusión social.

La mayoría se desarrollan en torno a siete líneas de actuación: inserción sociolaboral, acceso a vivienda temporal, convivencia intercultural, promoción de hábitos saludables, prevención de violencias y adicciones, inclusión digital y cultura como herramienta social.

Como novedad, las entidades recibirán el 90 % del importe de la ayuda al firmar el convenio, frente al 80 % de ediciones anteriores.

Según Marc Simón, subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, “estos proyectos generan oportunidades, fomentan la equidad y actúan como motor de cohesión social y territorial”.

Entre las entidades seleccionadas destacan Solidarios para el Desarrollo, Asociación Talismán, Asociación Amar Dragoste y Fundación Soñar Despierto, que desarrollarán iniciativas de acompañamiento, inclusión laboral, apoyo a mujeres víctimas de trata y atención a la infancia en riesgo de exclusión.

Impacto en el territorio

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Comunidad de Madrid 2025 de la Fundación ”la Caixa” se han presentado 605 iniciativas de entidades muy diversas en tamaño, estructura y presupuesto. De ellas, se han seleccionado 152 proyectos que beneficiarán a más de 39.000 personas en situación de vulnerabilidad, gracias al trabajo de 961 profesionales y 3.609 personas voluntarias.

El 60,5 % de las iniciativas se centra en la lucha contra la pobreza y la inclusión social, el 35,5 % en la atención a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y el 4 % restante en personas mayores.

Los proyectos alcanzan un amplio impacto territorial, con presencia en 30 municipios de la Comunidad de Madrid. La capital concentra 108 proyectos, seguida de Alcalá de Henares (4); Leganés y Parla (3 cada una); y Alcobendas, Alcorcón, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Galapagar, Móstoles y Pozuelo de Alarcón (2 por localidad). En otras 17 localidades, como Getafe, Aranjuez, Rivas-Vaciamadrid o Valdemoro, se desarrolla 1 proyecto por municipio.

Además, la Fundación continúa apoyando el proyecto seleccionado en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, ubicado en San Martín de Valdeiglesias, que busca frenar la despoblación y fortalecer el tejido social y económico rural mediante el empleo, el emprendimiento y la dinamización comunitaria.

Un programa con más de 25 años de historia

En 2024, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” celebraron su 25.º aniversario, reflejando su compromiso y el papel del tercer sector como motor de transformación social.

Entre 1999 y 2025, en la Comunidad de Madrid se han impulsado 3.039 proyectos, atendiendo a 2 millones de personas con una inversión de cerca de 70 millones de euros.

A nivel nacional, entre 1999 y 2024, se han desarrollado más de 23.500 proyectos, beneficiando a alrededor de 10 millones de personas y movilizando un presupuesto superior a 500 millones de euros.