El Grupo Europeo de Reguladores Nucleares renueva a Juan Carlos Lentijo como presidente por dos años más

31 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG) ha aprobado la renovación de Juan Carlos Lentijo como presidente del organismo para un nuevo mandato de dos años, según ha anunciado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Lentijo, con una amplia trayectoria internacional en supervisión radiológica, continuará al frente de la coordinación europea en materia de seguridad nuclear, gestión del combustible y vigilancia de instalaciones en los Estados miembros.

Continuidad al frente de la seguridad nuclear europea

Desde su llegada a la presidencia en 2023, ENSREG ha reforzado la armonización regulatoria, promovido inspecciones conjuntas y evaluaciones por pares, y trabajado en la actualización de estándares ante retos como el envejecimiento de las centrales, la gestión de residuos y el impacto climático sobre infraestructuras críticas. Con esta renovación, los reguladores europeos apuestan por continuidad técnica en un momento de reactivación del debate sobre la energía nuclear en la UE.

Lentijo ha desarrollado gran parte de su carrera en el propio CSN y fue director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo que le otorga un perfil de referencia en seguridad nuclear a escala global. ENSREG continuará su labor de asesoramiento a la Comisión Europea, emitiendo recomendaciones, coordinando simulacros y garantizando transparencia en la información para la ciudadanía.