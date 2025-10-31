El Gobierno inicia el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco y notifica formalmente a la entidad

31 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno ha puesto en marcha el procedimiento administrativo para ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, según han confirmado fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. La decisión ya ha sido notificada oficialmente a la entidad, que dispone ahora de un plazo para presentar alegaciones.

Apología del franquismo y humillación a las víctimas, entre los motivos

El Ejecutivo argumenta que la Fundación Franco ensalza de forma continuada la dictadura, realiza apología del franquismo e incurre en conductas que suponen menosprecio y humillación a las víctimas de la represión. La Ley de Memoria Democrática contempla la extinción de fundaciones que promuevan discursos contrarios a los derechos humanos o legitimen regímenes totalitarios, así como la retirada de subvenciones y beneficios fiscales.

La FNFF ha anunciado que recurrirá la medida por vulneración de derechos fundamentales y acusa al Gobierno de actuar por “motivaciones ideológicas”. Mientras, asociaciones memorialistas celebran la apertura del expediente como “un paso necesario” para garantizar la reparación simbólica y evitar la normalización del discurso franquista.

El procedimiento ahora continúa con informes técnicos y jurídicos antes de que el Ejecutivo decida si declara la extinción definitiva de la fundación. De prosperar, sería la primera vez que se aplica esta vía legal desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022.