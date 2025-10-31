El balance de muertos por el huracán ‘Melissa’ en el Caribe asciende ya a medio centenar

31 Oct 2025 por Redacción Irispress

El número de fallecidos por el huracán ‘Melissa’ continúa aumentando a medida que avanzan las labores de rescate en las islas afectadas del Caribe, donde el ciclón de categoría 5 ha causado graves inundaciones, deslizamientos de tierra y daños estructurales en cientos de viviendas. Las autoridades locales elevan ya el balance a medio centenar de víctimas mortales, mientras equipos de emergencia trabajan para localizar a desaparecidos en zonas incomunicadas.

Infraestructuras colapsadas y poblaciones aisladas

Las mayores pérdidas se registran en áreas rurales y costeras, donde el temporal ha arrasado carreteras, puentes y redes de suministro eléctrico, dificultando la llegada de ayuda humanitaria. Organismos internacionales advierten de que la cifra de muertos podría seguir aumentando en las próximas horas, tras la evaluación definitiva de barrios inundados y comunidades que permanecen sin contacto desde el paso del huracán.

Los gobiernos caribeños han declarado el estado de emergencia y han solicitado apoyo logístico y sanitario. La Cruz Roja y varias agencias de la ONU han desplegado personal y material de primera necesidad, ante el riesgo de brotes epidemiológicos por agua contaminada y falta de saneamiento. Mientras tanto, los meteorólogos advierten de que ‘Melissa’ mantiene todavía vientos extremadamente peligrosos y continúa desplazándose por la región con potencial para generar más daños significativos.