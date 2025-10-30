Seis provincias mantienen avisos meteorológicos por lluvias intensas, tormentas, viento y fuerte oleaje

30 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este martes avisos de riesgo en seis provincias debido a la llegada de un nuevo frente inestable que está dejando precipitaciones abundantes, ráfagas intensas de viento, tormentas y olas de gran altura en áreas costeras. Las alertas afectan principalmente a zonas del norte y del litoral, donde se prevé que la situación se prolongue durante buena parte del día.

Precipitaciones localmente fuertes y mar muy agitada

Según AEMET, se esperan chubascos torrenciales que podrían acumular grandes cantidades de agua en períodos cortos, acompañados de actividad eléctrica y posibilidad de granizo. En el litoral, el fuerte viento del noroeste está generando mar de fondo y rompientes que podrían superar los cuatro metros, dificultando la navegación y el tráfico portuario.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en desplazamientos, evitar circular por zonas inundables y mantenerse alejados de espigones y paseos marítimos. Protección Civil recuerda que las condiciones podrían empeorar de forma repentina y aconseja seguir la información actualizada a través de canales oficiales.