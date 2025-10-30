Se eleva a 132 el número de fallecidos por la operación policial en el norte de Río de Janeiro

30 Oct 2025 por Redacción Irispress

El balance de víctimas mortales por el operativo policial desarrollado en la zona norte de Río de Janeiro continúa en aumento y ha alcanzado ya las 132 personas, según han confirmado fuentes oficiales brasileñas. El despliegue, uno de los más extensos de los últimos años en la región, se inició con el objetivo de actuar contra bandas criminales y grupos armados que operan en varias comunidades del área.

Denuncias por excesos y críticas de organismos de derechos humanos

Diversas organizaciones civiles han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes, mientras familiares de las víctimas aseguran que entre los fallecidos figuran jóvenes sin antecedentes. Las autoridades, sin embargo, sostienen que los muertos pertenecían en su mayoría a facciones delictivas dedicadas al tráfico de armas y drogas.

La escalada de violencia ha reavivado el debate sobre el modelo de seguridad pública en Río de Janeiro, donde las operaciones policiales masivas son frecuentes en zonas empobrecidas y densamente pobladas. Analistas advierten de que este tipo de intervenciones agravan la tensión social y no resuelven la raíz del problema, mientras que los residentes reclaman soluciones que incluyan inversión social, educación y políticas de prevención.