Reconocimiento oficial al voluntariado que actuó en la DANA de Valencia con la concesión de un premio extraordinario

30 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno ha otorgado el Premio Estatal Extraordinario al Voluntariado al conjunto de equipos y organizaciones que intervinieron durante la DANA que afectó a Valencia, en reconocimiento a su labor de apoyo durante las inundaciones y emergencias registradas en la región. El galardón distingue la rápida respuesta de cuerpos de Protección Civil, agrupaciones locales, ONG y voluntarios independientes que colaboraron en tareas de evacuación, reparto de suministros y asistencia a vecinos afectados.

Coordinación ejemplar y respuesta comunitaria

Durante el dispositivo, los voluntarios trabajaron de forma coordinada con servicios de emergencias, bomberos y fuerzas de seguridad, contribuyendo a rescates en viviendas anegadas, habilitación de albergues temporales y distribución de alimentos y agua. El Ejecutivo ha subrayado que su actuación fue decisiva en las primeras horas del temporal, cuando las infraestructuras sufrieron cortes y amplias zonas quedaron incomunicadas.

Las asociaciones premiadas han agradecido el reconocimiento y han recordado la importancia de reforzar los recursos preventivos ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos. El Gobierno insiste en que este premio pretende visibilizar el valor del voluntariado, fomentar la participación ciudadana y subrayar que la solidaridad es uno de los pilares más efectivos ante crisis climáticas y emergencias.