Municipios afectados por la DANA crean murales y monumentos para honrar a las víctimas y mirar al futuro

30 Oct 2025 por Redacción Irispress

Varios municipios golpeados por la DANA ocurrida hace un año han puesto en marcha acciones artísticas y conmemorativas para recordar a las víctimas y agradecer la labor de los servicios de emergencia. En las últimas jornadas se han inaugurado murales comunitarios, placas y pequeños monumentos que buscan transmitir un mensaje de resiliencia y esperanza tras una tragedia que dejó graves daños materiales y pérdidas humanas.

Arte público para sanar y reconstruir la memoria

Las obras, elaboradas en colaboración con vecinos, asociaciones culturales y artistas locales, se han instalado en plazas, fachadas y zonas inundadas durante el temporal. Los ayuntamientos explican que estos espacios pretenden convertirse en lugares de encuentro y memoria colectiva, y recuerdan la importancia de reforzar la cultura de prevención ante fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes.

Además de los elementos artísticos, se han organizado lecturas, actuaciones musicales y jornadas de convivencia para rendir homenaje a las familias afectadas. Las autoridades insisten en que mantener vivo el recuerdo es clave para seguir mejorando los protocolos de emergencia, la limpieza de cauces y la planificación urbanística. Para los vecinos, estos nuevos símbolos suponen “un paso hacia adelante” en el proceso de recuperación emocional de las comunidades.