Maduro propone retirar la nacionalidad a venezolanos que respalden una hipotética invasión del país

30 Oct 2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que estudie la posibilidad de retirar la nacionalidad y aplicar sanciones severas a cualquier ciudadano venezolano que, desde dentro o fuera del país, apoye una intervención extranjera contra el territorio nacional. Durante su intervención televisada, Maduro calificó estas acciones como “traición a la patria”.

Llamamiento a endurecer las leyes de seguridad interna

El mandatario argumentó que la legislación venezolana debe adaptarse para “proteger la soberanía” ante supuestas amenazas externas, asegurando que algunos opositores han mostrado connivencia con gobiernos extranjeros. Maduro instó al TSJ a interpretar la Constitución para permitir la revocación de la nacionalidad y la inhabilitación política permanente de quienes promuevan una invasión.

Las declaraciones han provocado un profundo rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos y voces de la oposición, que consideran la propuesta un intento de criminalizar la disidencia y limitar libertades fundamentales. Analistas alertan de que una medida de este tipo podría tensar aún más el clima político interno y vulnerar tratados internacionales sobre apatridia y derechos civiles.