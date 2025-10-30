Las Reales Academias cierran filas en defensa de Muñoz Machado tras las críticas de García Montero

30 Oct 2025 por Redacción Irispress

Las Reales Academias españolas han mostrado su respaldo unánime al director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, después de las críticas públicas vertidas por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en torno a la gestión y dirección de la institución lingüística. En un comunicado conjunto, las academias subrayaron su apoyo a la labor desarrollada en los últimos años y lamentaron el tono de las declaraciones.

Unidad institucional ante el malestar interno

El comunicado destaca el “trabajo riguroso” que Muñoz Machado ha impulsado en materia lexicográfica y en proyectos internacionales, y rechaza las alusiones que, según las academias, perjudican la imagen de una entidad de referencia cultural en el ámbito hispanohablante. Las corporaciones aseguran que defenderán la estabilidad institucional y el desarrollo de proyectos comunes en torno a la lengua española.

Las Reales Academias han pedido respeto entre organismos culturales, recordando la importancia de mantener la cooperación y la coordinación entre entidades con objetivos complementarios. El comunicado concluye insistiendo en que la defensa de la lengua y la cultura requiere “altura de miras” y una actitud constructiva frente a las discrepancias.