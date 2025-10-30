La inflación repunta en octubre hasta el 3,1 % impulsada por el encarecimiento de la electricidad y el transporte

30 Oct 2025 por Redacción Irispress

El índice de precios al consumo (IPC) volvió a presionar al alza en octubre, situándose en un 3,1 % interanual, una décima más que en septiembre, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El aumento se debe principalmente al mayor coste de la electricidad, así como al encarecimiento de los transportes, en un contexto marcado por la volatilidad de la energía.

La energía vuelve a tirar de los precios

Tras varios meses de contención, la electricidad ha registrado un repunte significativo, unido a subidas en carburantes y servicios de movilidad, lo que ha empujado al alza el componente energético del índice. No obstante, otros grupos de consumo han mostrado una evolución más estable, lo que ha moderado el impacto total en la cesta de la compra de los hogares.

Los analistas señalan que la tendencia estará condicionada por la evolución del mercado energético y por las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, que seguirá pendiente de los indicadores antes de modificar los tipos de interés. El Gobierno ha valorado el dato como parte de un “escenario controlado” y confía en que las medidas de apoyo a consumidores y sectores vulnerables ayuden a contener futuras tensiones inflacionistas.