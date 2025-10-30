España defenderá mantener intacto el calendario de descarbonización en la UE en el próximo Consejo de Medio Ambiente

30 Oct 2025 por Redacción Irispress

España acudirá al próximo Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea con la intención de preservar sin cambios el calendario comunitario de descarbonización, ante las propuestas de algunos Estados miembros que plantean flexibilizar los objetivos climáticos fijados para los próximos años. El Gobierno advierte de que cualquier retraso supondría un retroceso estratégico para la transición energética.

Advertencia ante posibles retrasos en los objetivos climáticos

Fuentes del Ejecutivo señalan que se insistirá en mantener los plazos acordados para sectores clave como transporte, edificación e industria, considerados esenciales para alcanzar la neutralidad climática en 2050. España defiende que los compromisos deben sostenerse pese al contexto internacional, marcado por la volatilidad energética y la presión sobre los mercados.

Además, el Gobierno reclamará más financiación europea para reforzar los instrumentos que permitan acelerar la transición verde, especialmente en administraciones locales y pequeñas y medianas empresas. Organizaciones ecologistas han respaldado la posición española y advierten de que relajar los objetivos ahora podría incrementar costes en el futuro y debilitar la credibilidad climática de la Unión Europea.