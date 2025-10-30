Cinco nuevas detenciones por el saqueo de joyas en el Louvre mientras avanza la investigación policial

30 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Policía francesa ha practicado cinco nuevas detenciones relacionadas con el robo de varias piezas de joyería histórica en el museo del Louvre, ampliando así el número de arrestados vinculados al caso desde que comenzaran las pesquisas a principios de mes. Las operaciones se llevaron a cabo en diferentes barrios de París y su periferia, después de semanas de vigilancia y análisis de grabaciones de seguridad.

Una trama cada vez más compleja

Las autoridades sospechan que los implicados formarían parte de una red criminal especializada en sustraer obras y objetos de alto valor cultural, con capacidad para introducirlos posteriormente en mercados clandestinos. Las líneas de investigación apuntan a que los autores podrían haber contado con información interna, lo que explicaría su capacidad para sortear ciertos controles y planificar la operación con precisión.

El Ministerio de Cultura ha confirmado que las piezas sustraídas poseen un valor patrimonial incalculable, mientras el Louvre mantiene activos refuerzos temporales de seguridad para evitar nuevos incidentes. Con estos nuevos arrestos, ya son once las personas bajo custodia policial. La dirección del museo insiste en que todas sus salas funcionan con normalidad mientras continúa el trabajo de recuperación de las obras.