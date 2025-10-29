Luto oficial, vigilias y marchas con velas: los pueblos afectados por la DANA recuerdan a sus víctimas

29 Oct 2025 por Redacción Irispress

Varios municipios golpeados por la DANA de 2024 han celebrado este martes actos de homenaje en memoria de las víctimas, coincidiendo con el aniversario de la tragedia. Los ayuntamientos han decretado luto oficial, se han guardado minutos de silencio en plazas consistoriales y se han organizado vigilias nocturnas para recordar a las personas fallecidas y mostrar apoyo a las familias afectadas.

Homenaje comunitario y recuerdo compartido

En numerosas localidades se han llevado a cabo marchas con velas, lecturas de manifiestos y ofrendas florales junto a ríos y puntos que sufrieron inundaciones. A estos actos han asistido vecinos, servicios de emergencia, voluntarios y representantes institucionales, que han destacado la unidad ciudadana mostrada durante los momentos más duros. Algunos municipios han instalado placas conmemorativas y espacios de memoria.

A lo largo del día, autoridades autonómicas y estatales han subrayado la necesidad de seguir reforzando la prevención y la resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia aumenta por el cambio climático. Las asociaciones vecinales han reclamado mejoras en los sistemas de evacuación, limpieza de cauces y protocolos de alerta. Los vecinos han insistido en que “recordar es proteger” y en que la memoria colectiva es esencial para evitar nuevas tragedias.