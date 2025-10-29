La ministra de Igualdad, Ana Redondo, avisa de que la Navidad es un periodo “especialmente difícil” para la violencia machista y pide máxima atención

29 Oct 2025 por Redacción Irispress

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido este miércoles que la Navidad y las fiestas de fin de año constituyen “momentos especialmente difíciles” para las víctimas de violencia machista, debido al aumento de la convivencia en el hogar, el estrés familiar y la reducción de redes de apoyo.



Según el Ministerio, en estas fechas se intensifican los factores de control, se producen picos de aislamiento y aumentan las dificultades para denunciar, especialmente cuando hay menores en el domicilio. Redondo ha recordado que los servicios de atención permanecen activos durante toda la temporada navideña y ha insistido en que “no hay vacaciones para la protección” de las víctimas.

La ministra ha instado a las administraciones locales y autonómicas a reforzar dispositivos policiales, campañas de prevención y recursos de emergencia. También ha hecho un llamamiento a familiares, amistades y vecinos para que reaccionen ante cualquier indicio. Igualdad recuerda que el 016, el chat online y el WhatsApp 600 000 016 funcionan las 24 horas, no dejan rastro en la factura y pueden suponer la primera línea de ayuda para sobrevivir a la violencia.