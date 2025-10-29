La economía española desacelera su crecimiento al 0,6 % lastrada por el debilitamiento del sector exterior

29 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Producto Interior Bruto (PIB) de España creció un 0,6 % en el último trimestre, una cifra que confirma una desaceleración respecto a períodos anteriores, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El principal factor detrás de esta moderación es el menor empuje del sector exterior, penalizado por la caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones.

El consumo y la inversión sostienen la actividad

A pesar del freno exterior, el crecimiento se apoyó en el consumo de los hogares y en la inversión empresarial, impulsada por la mejora del empleo y los proyectos vinculados a fondos europeos. El sector servicios continúa liderando la expansión, mientras que la industria muestra signos de agotamiento por la menor demanda internacional.

Los analistas advierten de que la evolución de la economía dependerá en gran medida del contexto global, marcado por incertidumbre geopolítica y tensiones comerciales. No obstante, subrayan que España mantiene una resistencia superior a la media europea, gracias al dinamismo del mercado laboral y al tirón del turismo. El Gobierno confía en que la actividad recupere ritmo a medida que mejoren las previsiones exteriores y se consolide la inversión pública.